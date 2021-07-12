金可-KY(8406)今日股東會通過每股配息6元。目前大陸市場新冠疫情已受控制，整體隱形眼鏡市場需求回升，金可積極新增產線，第3季預將在大陸丹陽廠新增4條產線，彩片產能可望由每月2000萬片，增加至每月3000萬片，營運動能將添柴火。

另外，金可持續夾擊全球品牌啟動下，加上線上線下的完整通路布局，伴隨大陸隱形眼鏡滲透率逐年提升、海外銷售的雙引擎推動下，加以第二季將推出功能性商品如抗藍光與紓壓鏡片等新品，法人認為，將推波金可今年的增長潛力。

對於外部競爭環境，金可指出，自從Johnson&Johnson採低價矽水膠產品策略，推出短拋式矽水膠隱形眼鏡後，對隱形眼鏡市場產生相當大的影響，自美國市場到全球市場，矽水膠鏡片正逐步侵蝕著水膠鏡片的市占率。據Contact Lens Specturm 市場調查報告指出，矽水膠鏡片在全球市場的佔有率已達65%，成為主流。但大陸及主要亞洲國家目前由於消費習慣不同接受度仍低，加上大陸隱形眼鏡滲透率仍低，矽水膠鏡片短期內不會成為主流。

至於在新冠疫情方面，金可指出，目前不確定仍在，若疫情持續公司今年度在各區域的市場營運將會受限，不過公司已做好各項對應準備確保營運正常，期待自去年疫情造成的營運谷底在今年快速回升衝刺。