為持續強化雲端業務及提供客戶服務，東捷資訊(6697)宣布正式取得Google Cloud Platform（GCP）合作夥伴資格，將憑藉研發技術與專業顧問團隊服務能量，結合GCP解決方案與創新應用，提升企業營運效益。

東捷資訊6月營收為1.03億元，年增21.45％；累計上半年營收為7.76億元，年增24.09％。東捷資訊表示，GCP為全球前三大雲平台供應商，成為GCP合作夥伴，必須具備Google Cloud全面性的專業知識及產業經驗，同時通過Google Cloud嚴格的專業審核；東捷資訊積極培養Google Cloud顧問人才，期許成為全台指標性Google Cloud認證的合作夥伴，預計將可協助近百家ERP中大型企業客戶，運用GCP運算、儲存空間、資料分析等多項服務，客製化布署最適切的雲端升級方案。

除此之外，結合製造業面對後疫情衝擊亟需的「ERP雲端管理系統」、「智慧廠房能源與巡檢管理」、「供應商交期管理系統（DMS）」、「智慧倉儲暨揀貨系統」、「智慧戰情室」等數位轉型解決方案，實現企業系統上雲、雲端遷移與建置，運用大數據、AI與雲端運算分析等升級需求，打造產業創新，推動製造業邁向智慧製造。

東捷資訊剛剛通過經濟部工業局「資安及AI能量登錄認證」，滿足客戶建置Azure、GCP與AWS全球前三大主流雲端平台，提供高規格、多彈性的一站式雲端整合服務，同時協助金融、保險、製造、電信、物流、生技、製藥、高科技及政府單位等跨產業服務客群，為客戶有效節省人力、技術整合與轉換時間等成本，拓展雲端市場業務規模。