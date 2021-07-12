下半年是不少手機品牌發表年度新機的時間，Google也在其中。除了傳出有望在8月發表的中階機種Pixel 5a之外，預計在10月登場的Pixel 6系列更是備受期待。爆料者Jon Prosser日前在個人網站分享了Pixel 6系列的詳細規格，好奇的你快來瞧瞧！

根據爆料者Jon Prosser日前在FrontPageTech網站分享的內容，他表示今年Google高階手機仍舊預定發表兩款，不過命名方式跟過去不同。先前螢幕較大的款式會後綴XL名稱，但今年預計會改用Pro為名，分別是Pixel 6以及Pixel 6 XL。

據了解，他所分享的新機規格，Pixel 6（開發代號Oriel）將採用6.4吋AMOLED螢幕、8GB RAM，儲存容量有128GB / 256GB的選擇；搭配4614 mhA電池。前鏡頭800萬畫素，主鏡頭則是5000萬畫素加上1200萬畫素超廣角相機，作業系統是最新的Android 12；Pixel 6 Pro（開發代號Raven）則將採用6.71吋POLED螢幕、12GB RAM，儲存容量有128GB / 256GB / 512GB 的選擇；搭配5000 mhA電池。前鏡頭1200萬畫素，主鏡頭則是5000萬畫素、加上1200萬畫素超廣角相機、4800萬畫素望遠鏡頭，作業系統是最新的Android 12。

Pixel 6系列受到關注的原因，除了這是今年Google將發表的高階手幾之外，這兩款手機預計都將採用Google與三星（Samsung）一同研發的全新處理器，其中當中的GPU預計是與Exynos2100 同款的 ARM Mali-G78，此外也將內建神經網路運算晶片，整體效能表現以及最終的價格，令人十分好奇！

此外，Jon Prosser指出，Google預計針對這兩款新機提供至少5年的系統升級支援，很有像iOS看齊的意味，當然這項福利預計將是吸引更多粉絲可以投入Pixel陣營的一大利器。目前爆料者還無法確認新機的發表時間，預計十月前若掌握更多相關消息，還會持續向讀者分享！