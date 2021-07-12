亞東醫院於5月28日進駐位於新北市板橋「加強版防疫專責旅館」。（亞東醫院提供）

亞東醫院於5月28日進駐位於新北市板橋「加強版防疫專責旅館」。（亞東醫院提供）

雙北市於5月起疫情嚴峻，亞東醫院於5月28日進駐位於新北市板橋「加強版防疫專責旅館」，房間數299間為全台最大集中檢疫所，7月7日團隊送出最後3位康復病人後完成任務，開始清消賦歸作業，累積538人健康離開集檢所，並於今（12日）上午，市長侯友宜親自到場見證點交歸還。

亞東醫院表示，「板橋集檢所」開設41日，共出動14位醫師、59位護理師，並有飯店後勤支援26人與16警察，總檢傷679位病人，其中47人於第一時間研判需就醫未入住，總入住630人，入住後轉院74人，總解隔541人，累積538人健康離開集檢所。

新北衛生局局長陳潤秋對於「亞東模式」相當讚賞，「亞東模式」為病人於第一時間到集檢所檢傷後，直接判斷是否需後送，能夠最短時間內給予病人適當的處置，市長侯友宜也表示，亞東醫院於「板橋集檢所」樹立一套收治病人的SOP，成效優良，讓新北市後續開設的集檢所有一個能夠參照的榜樣。亞東醫院邱冠明副院長也感謝「板橋集檢所」團隊，成為守護新北市的防波堤，更保護醫院的量能。

指揮官洪芳明主任回憶，團隊第一天5月28日11點正式開始收治病人，當日最後一位病人於晚間10點半入住，直到凌晨2點才安置完所有首日入住病人。接下來的41天團隊戰戰兢兢，體力與精神的壓力無法形容，他們唯一擔心的就是入住病人的健康狀況，甚至每天都會向住民信心喊話、道晚安，為了就是讓不安的病人能夠放心接受隔離治療，無微不至的照護讓人動容。「板橋集檢所」的最後一晚，護理師們終於有卸下重擔的感覺，驕傲分享送走最後一車病人的感動。

「板橋集檢所」於今（12）日完成點交歸還，截至本周內所有工作人員PCR均為陰性，下周會持續執行醫護人員PCR，並追縱後勤組與安全組工作人員的健康狀況。洪芳明感謝市府與醫院給團隊的支持，肯定新北市即檢所的功能，洪主任統計隨集檢所量能增加，新北市民5月底至今，發病到入住集檢所的天數由4.16天降至1.71天，成功阻斷社區傳播鏈。