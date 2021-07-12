台積電稍早發重訊證實旗下有3員工確診，已匡列密切接觸者百餘人進行PCR檢測，並要求居家隔離，同時提供試劑供員工進行居家快篩，目前超過200位員工篩檢結果為陰性，未來一周內也會進行多次快篩，以確保人員健康狀況，此事並不影響公司營運。

針對3名確診同仁的狀況，台積電表示，公司防疫委員會業已匡列其密切接觸者百餘人進行PCR檢測，並進行居家隔離。此外，台積電以較政府衛生單位規範嚴格之標準，擴大篩檢非密切接觸者數十人。

另外，台積電已即刻聯繫同仁並關閉工作廠域通行權外，並提供試劑供其進行居家快篩及安排進一步PCR篩檢，目前已知超過兩百位同仁初步篩檢結果皆為陰性，台積公司並將於一週內進行多次快篩檢測，以確保人員健康並視情況提供必要協助。

台積電強調，以防疫安全及保護員工健康為首要考量，更擴大篩檢確診同仁活動空間之其他人員約數百人，亦已安排進一步PCR篩檢，並將於一週內進行多次快篩檢測，視情況提供必要協助，上述PCR篩檢作業預計將於這兩日內全數完成。

台積電說明，目前已針對同仁活動場域加強消毒，此事件不影響公司營運，相關細節以政府公開資訊為主。未來會持續依執行分組分流及居家辦公，除加強防疫措施，亦持續密切關注疫情發展並滾動式更新相關應變措施。