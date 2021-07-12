勞動日前公布「全時受僱勞工生活補貼」，針對就保投保薪資2萬4000元至3萬4800元的勞工，只要5或6月受疫情影響導致薪資較4月減少20％，且未領有其他部會的同性質補貼者，就可以來申請1萬元生活補貼。勞動部表示，12日已開始受理申請5月的薪資衰退者，有需要的民眾請多加利用、6月受影響者23日開放申請。

也就是，只要沒有申請無薪假的補助計畫、沒有參與安心即時上工計畫，也沒有領其他部會的紓困，符合薪資條件的勞工不論是因疫情影響收入，或是因防疫隔離導致薪資減損、已領有防疫隔離補償，或防疫照顧假期間，因雇主不支薪導致薪資減損、已領有孩童家庭防疫補貼的勞工，都可以來申請。

勞動部表示，這項計畫有五項排除條款，包括領有自營作業者的生活補貼、領有其他部會的生活補貼、5或6月領有勞動部安心就業薪資差額或充電再出發訓練津貼或安心即時上工的工作津貼者、同時在職業工會或漁會參加勞保者、留職停薪期間依法繼續參加就飽者，這些都不得列入補貼對象。

為緩解疫情影響受僱勞工生計之衝擊，勞動部規劃以生活補貼之方式，協助勞工度過難關，並穩定就業。勞動部表示，補貼條件有三大要件，包括就保投保薪資2萬4000元至3萬4800元，5或6月的薪資較4月減少20％，5月薪資減少者，5月31日仍在同一投保單位加保，6月薪資減少者，6月30日仍在同一投保單位加保，但若是「5月份」及「6月份」薪資皆符合紓困條件，仍僅得請領一份，預計5月受影響者12日上午10時開放申請、6月受影響者23日開放申請。

為便利民眾申請，系統資料庫中已建置符合投保薪資及限制條件者名單，減薪比率符合本計畫規定之民眾，只要於系統輸入身分證字號/居留證號及4月與5月或6月的薪資，系統將自動試算減薪比率，達2成以上者再上傳各月薪資證明影本，即可完成申請程序，申請案必須經過人工審查，符合資格者，補貼款將直接匯入勞工本人金融機構帳戶。