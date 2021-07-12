凱美補選獨董未如期上重訊 遭處3萬元違約金 16:002021/07/12 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，凱美（2375）因7月7日補選獨立董事案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第6款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反上述相關規定，故處以違約金3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。 下半年經濟穩健復甦 看好風險性資產 太魯閣史蹟多無文資身分 花蓮文化局：將普查保護 #凱美 #補選 #證交所 #重大訊息 #獨董 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 BNT疫苗到手 台股開盤漲逾280點 挑戰萬八 09:092021/07/12 財經 泰豐布局全球拚明年虧轉盈 專訪馬述健：立誓奪回美國市場 09:002021/07/12 財經 ATM 港交所領漲 恒指開盤漲逾300點 10:292021/07/12 財經 防疫照顧母親 黃琪500萬交保 04:102021/07/12 社會新聞 輝瑞擬會美衛生官員 共商有無必要施打第3劑疫苗 11:572021/07/12 國際 南市增設施打站 1天接種2萬人 04:102021/07/12 地方新聞 傳播妹陪酒 辯室內４人不違法躲罰責 04:102021/07/12 社會新聞 匯鑽科上半年營收6.2億元 創同期新高 14:322021/07/12 財經 《類股》疫苗股氣虛 生醫族群乏力 09:452021/07/12 財經 正妹羞找女醫去除黑森林 術後發現「女店長操作」崩潰怒告 14:492021/07/12 社會 《熱門族群》外資看四寶 台塑＞南亞＞台塑化＞台化 10:532021/07/12 財經 財經熱門新聞 竹科爆疫情 台積電證實3員工確診 - 財經 長榮、陽明、萬海驚現3大價位 散戶沒出手恐滅頂 - 財經 航運三雄噴了5~8倍 塞港缺櫃未變但小心一大利空 - 財經 拜登來亂的！歐美航運股大復仇噴更猛 長榮、陽明也遭錯殺？ - 財經 13檔填息常勝軍 有看頭 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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