證交所表示，凱美（2375）因7月7日補選獨立董事案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第6款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反上述相關規定，故處以違約金3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。