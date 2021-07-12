東亞乙烯新產陸續開出，有助舒緩EG成本壓力，加上時序邁入瓶用需求增溫，有利EG行情持穩走堅；EG三雄南亞（1303）、東聯（1710）及中纖（1718）業績加分。其中，南亞、東聯更因有電子材料、特化佈局，營運蓄勢推進。

南亞於台、美的EG年產逾200萬噸，美國德州年產82.8萬噸EG新廠投產，擴大搶進中南美市場。東聯EG兩岸年產約為86萬噸；而中纖目前EG一、二、三廠年總產能達到35萬噸，加上與南亞合資的南中石化也有16萬噸，合計為51萬噸。

南亞認為，近期國際油價維持高點，且第三季進入亞洲輕裂廠密集歲修期，石化原料供給減少，可望支撐化工產品價格。其中，大陸聚酯產業第三季進入旺季，EG需求增加，而麥寮EG1、EG2恢復生產，及德州EG1亦將於8月完成歲休，第三季外售量將逐漸恢復正常。另，聚酯絲各大品牌廠對2022年春夏預估普遍樂觀，備胚起動後，也有利需求增加。

分析師表示，乙烯東亞大量產能開出，包括中國、韓國都有大廠投產，恐壓抑乙烯遠東區報價趨緩；相對近期EG下游應用聚酯開工率持穩在高檔，加上EG遠東區價格波動不大，營運、利差持穩改善、提振。

東聯伴隨首季塑化行情因美冰風暴攀揚，第1季毛利率13.53％，淨利5.59億元，較去年同期由虧轉盈，EPS 0.64元。6月營收年增36.15％，業績連續10個月成長；上半年營收年增50.51％。

中纖6月營收年增19.21％，上半年營收年成長10.73％。積極部分產品線進行「差異化」，如HIGH COUNT高條數加工絲、環保紗等，並延續多元化發展，轉投資台中商銀、從事非離子界面活性劑EOD磐亞等，增添發展能量。