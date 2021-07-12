中央流行疫情指揮中心日前宣布13日起全國微解封，駕訓班也可於13日正式開課，但需限定一對一教學、落實清消等條件，駕訓班教練們紛紛苦喊「等待已久」，因暑假為駕訓班的旺季，且不少駕訓班沒有底薪制，沒有學生就等於零收入，疫情前後業績差了5成以上，也有教練認為大家都還沒打疫苗，等到26日再解封比較安全。

駕訓班於13日起正式重新開課，教練需要遵守一對一教學條件，且教課前須將車內全面消毒，不僅減少了教練的學生數，也增加了教練的工作量，有教練表示，通常5月至9月是駕訓班的旺季，尤其越接近暑假報名數也越多，但這次疫情爆發導致人心惶惶，學生數因此大減。

教練提到，不少駕訓班是沒有底薪的，疫情爆發後學生慢慢減少，也有不少人因停課而辦理退費，疫情前後休息了2個月，業績差了5成以上，許多扛著經濟壓力的教練簡直不堪負荷，現在終於可以在13日重返駕訓班開課，雖然學生數不多又規定要一對一教學，但相比零收入的慘況仍不無小補。

另一名教練坦言，現在駕訓班的行政人員、教練、學生都還沒有打疫苗，雖然可以重新開課，但還是會擔心疫情延燒的問題，即便政府規定駕訓班可有條件解封，但學生也會害怕疫情尚未停息，因此13日後正常上課的學生並不多，該名教練也認為26日再解封較為安全。