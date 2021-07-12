新北市副市長劉和然。(新北市政府提供)

對於新北市疫苗施打率是六都倒數，新北市副市長劉和然說，新北目前疫苗剩餘數量包括針對65歲以上長者、第一到五類及第七類專業人員施打，至於統計數量跟數字為何有落差？因新北市依長者施打，現在是67至69歲長者在施打，同時65歲至66也正在預約施打，是有次序的預約施打，市府「求好、求穩、不求快。」

劉和然並感謝感謝台積電、鴻海合贈1000萬劑BNT疫苗，希望政府全力協助 ，另今天聽到學生可以施打，施打對象請中央妥善思考，除持續讓疫苗進來，也盼政府除了學生不要忘了還有失落的年輕人，都在等何時能施打疫苗？「等到哪天我們隨時到醫院、診所都能掛號施打，就是疫情能控制得住的時候」。

新北市政府與亞東醫院合辦，在五股工商展覽中心設置單日可容納接種人數5000人的室內接種站。同時段共有8位醫師問診、8位護理師分裝藥劑，16位護理師同時施打，開辦的第一天採分流前往接種疫苗，共完成近4000人。

新北市政府與亞東醫院合辦，在五股工商展覽中心設置單日可容納接種人數5000人的室內接種站。（鄧博仁攝）

新北市政府與亞東醫院合辦，在五股工商展覽中心設置單日可容納接種人數5000人的室內接種站。（鄧博仁攝）