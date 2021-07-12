基隆市新增1例本土確診個案，是一名30多歲女性，解隔離前採檢確診，目前收治醫院治療，此外，今天市府為68至69歲長者接種疫苗，上午全市施打率達85.2％。

基隆市政府公布，確診案例是案14978的接觸者（案15369），7月2日被匡列居家隔離，預計7月11日解除隔離，解隔離前進行PCR採檢確診，CT值37，已收治醫院。

為有效嚴防疫情，市府陸續為長者施打疫苗，市長林右昌今天下午前往中山高中施打站視察表示，今天為68至69歲長者接種疫苗，全市施打率達85.2％，其中仁愛區更破9成，施打率相當高，他說，這是很好的現象，鼓勵所有符合資格的鄉親，只要時間允許，盡速接種形成保護力。

林右昌指出， 7月14日、15日、16日將為65至67歲長者（原住民55至57歲）施打疫苗，分為上、下午各3個時段，希望市民也能像今天一樣踴躍。

另外，有媒體提及，對於台積電、鴻海、慈濟昨天順利為台灣購買到BNT疫苗，有何看法，林右昌說，樂觀其成，疫苗越來越多是很好的一件事，中央跟民間企業合作，很開心聽到這個好消息。