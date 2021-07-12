政府7月13日起宣布微解封，不少風景區已經出現近來少見人潮，民眾似乎迫不及待外出，為避免造成可能的交通事故，屏東警分局公布屏東市10大易肇事路口供民眾參考，並從即日起至16日啟動交通大執法，籲請用路人務必遵守交通規則。

根據今年1至6月交通事故資料統計，屏東市區以建國路與復興路口發生19件車禍為最多，建國路與清進巷口18件次之，其餘依序為自由路與民生路口16件、勝利路與中正路口15件、建國路與和生路口15件。

另外包括民生路與仁愛路口13件、大溪路與建國路口12件、民和路與民生路口12件、自由路與中正路口10件、民族路與中山路口10件等，屏東警分局交通組長蔡鴻哲指出，這十處易肇事路段均為屏東市車流量龐大的重要路口，民眾行經路口務必減速慢行並注意左右來車。

另有關超速取締部分，根據今年統計，以屏東市台27線復興南路二段往屏東市方向，共取締3542件為最多；其次為萬丹鄉萬順路二段東西雙向取締2089件次之；第3則為屏東市環河路南北雙向取締1164件。其中最需注意的是，萬丹鄉萬順路二段，即台88快速道路橋下路段，因去年發生多起死亡車禍，經多方路權單位共同會勘研討後，變更速限為50公里。

蔡鴻哲表示，為因應疫情微解封，屏東警分局將於轄區啟動交通大執法，請用路人務必遵守交通規則，警局也將持續針對易肇事路段進行道路工程改善及增加執法能量，期盼降低交通事故發生。