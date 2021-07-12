台灣知名YouTuber阿滴，創辦YT頻道「阿滴英文」，又新增個人頻道「阿滴日常」，主頻道有高達267萬訂閱數，在工作上展現專業、陽光而溫暖的形象，昨(7/11)突在新片與社群中坦承自己罹患憂鬱症，已長達1年時間，事情其實就從他發起「#TaiwanCanHelp」募資活動、在《紐約時報》刊登Who Can Help ? Taiwan」的廣告後開始，嚴重時無法正常生活、工作，直言「光是活著就用盡力氣了」。

阿滴昨天發表了新影片〈在憂鬱症中掙扎了一年，我學到的事〉，吐露這1年來的黑暗經歷，他表示很多人可能感到驚訝，他事業成功又有很多朋友，「有什麼好憂鬱的？」，事情發生在去年忙完《紐時》廣告後，他有些憂鬱的狀態，這也是為何去年底有一陣子「阿滴日常」停更、主頻道「阿滴英文」僅維持半個月更新一次的原因，「那段期間是我最嚴重的時候」。

他表示《紐時》廣告之後，他出現負面情緒，「常常會覺得自己很爛、對工作表現很焦慮、睡眠障礙很嚴重、會很害怕網路上的批評、也會無故地悲傷哭泣」，他原本以為繼續工作就會自然好轉，但接著幾個月又接連承受了幾回龐大的壓力，去年9月病情爆發了，某次阿滴到台南演講，在台上發現自己喘不過氣，也沒辦法把準備好的內容講出來，他對自己陷入這個處境感到恐慌與絕望，躺在床上發抖哭泣，才終於去看了身心科，剛開始他被診斷是焦慮症，之後情況加劇，醫生開了抗憂鬱的藥物給他，而阿滴心急著要好起來，因此嘗試了諮商、TMS治療等，幾乎所有的療法都嘗試過一輪。

阿滴表示，那段日子只能用「行屍走肉」來形容自己，天天都很悲傷但壓抑，且陷入毀滅性思考的迴圈，「情緒只剩下焦慮跟憂鬱，甚至連龍貓這種超無害的動畫都會無法連續看15分鐘」，表示自己當時非常痛苦，光是活著就耗盡力氣。

而如今阿滴終於較為好轉，因此決定將自己的經歷分享給正在經歷憂鬱症的朋友們，為此提出了5項建議，包括「相信醫生說的話，按時吃藥」、「改變對自己說話的方式」、「活在當下，不想過去跟未來」、「有耐心，給予時間」及「找到生活中新的目標與成就感」等，但阿滴也強調，自己並非專家，且憂鬱症是很複雜的身心疾病，希望大家參考就好，也表示如今將生病的過程分享出來，很可能被貼標籤、被報導，或是被網友說一些難聽的話，但他還是決定跟大家分享，是覺得若自己的這段經歷，能讓有相同狀況的人們感受好一些，產生一點希望，「這一件事本身會賦予我的痛苦一些正面的意義」。