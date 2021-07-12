疫情三級警戒又是畢業季，為協助社會新鮮人穩定經濟生活，桃園市青年事務局推動「桃園地方創生見習學院」，即日起提供多元類型工作機會，輔導青年運用所學專業進入地方創生場域見習，實際參與地方工作型態與產業，預計開設100個計時工作機會，讓18至35歲青年參與。

「桃園地方創生見習學院」每人每月最多可上工80小時，最長補助960個小時，每月薪資最高可領取1萬2800元，若工作性質涉及染疫高風險，再加發每月最高2000元防疫津貼，100個見習職缺將視疫情條件及工作內容分階段釋出。第一階段將以可透過電腦完成且辦公地點不受限的工作為主，後續將配合三級警戒解除或疫情趨緩後陸續開放。

青年局長顏蔚慈指出，這次釋出的工作面包括農村再生、文化保存、老城活化、社區營造、產業觀光、社會關懷、新住民文化與食農教育推廣等，疫情當下不只青年求職受影響，社區及地方創生團隊也面臨挑戰，希望透過地方創生見習學院讓待業或剛畢業的青年有更多職涯嘗試機會。有興趣民眾可上青年局官網或臉書粉絲專頁線上報名。