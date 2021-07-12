國內疫情趨緩，疫情指揮中心推出713微解封，有條件放寬餐廳禁內用規定，但台灣本島所有縣市長卻都仍維持禁內用政策，無異於打臉陳時中，對於此現象，國民黨台北市議員羅智強直言，正是因為疫苗施打覆蓋率不足，民眾才不敢貿然「解封」。

台北市議員 羅智強。(圖/本報資料照)

羅智強今12日在臉書發文表示，台灣目前手頭上有7百多萬劑疫苗，但實際施打的只有3百餘萬劑，原因很簡單，「要保留給第二劑」。7百萬劑疫苗，是要給350萬人打兩劑，還是先給七百萬人打一劑？

羅智強提到，台大公衛學院教授詹長權曾說：「同島一命、先打一劑」，呼籲政府先建立最大程度的族群保護力。資深媒體人陳文茜也呼應：「一人一劑，先建立防疫網。當人們知道自己的防疫保護能力仍有20%缺口，繼續戴口罩，但也同時心安自己已經可以免於重症或是死亡」。

有鑑於此，羅智強質疑，衛福部長陳時中知道他公布的「微解封」，為什麼連桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁都打臉嗎？羅智強認為，因為「現在真正有工作力與消費力的族群，絕大多數打不到疫苗，那麼就算開放內用、電影院、健身房，沒有疫苗的消費者，敢上門嗎？」。

他強調，長輩抵抗力低，當然應該要先打疫苗，但社會各行各業要能正常運轉，也少不了疫苗。70歲，已經退休的父母打兩劑，結果需要上班的40歲子女染疫了，那不如父母與子女各打一劑，這才是對整個家庭，整個社會最有利的。

羅智強總結指出，根本之道還是疫苗，因為疫苗不夠，才有這種「弱弱相殘」的無奈。現在永齡、台積電好不容易跟上海復星簽約，但是交易要執行「還受制於疫苗在當地的使用獲批、捐贈完成等條件」，民進黨，不要再卡疫苗了。