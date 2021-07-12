台北捷運南京三民站9日爆出有外包清潔人員確診，除了先前公布1家7人確診外，今又傳出有2位家族成員友人確診。新北市長侯友宜今拿出相關傳染途圖，指出該新莊區家族群聚已累計10人確診。
侯友宜指，外包清潔工9日確診後，接連傳給兒子、兒子友人、4位孫子，1家7人全確診，今日2確診是其中1位孫子又傳染給友人，兒子傳給同事，其中兒子同事常在玉鳳宮活動，由於出入民眾眾多，因此公布相關足跡，希望擴大匡列採檢，盡早把感染鏈堵住。
衛生局公布足跡顯示，案15360在1、2、6至9日以及上月28日都有在玉鳳宮活動足跡，另1名案15364是中油興化站加油員工，1、2日以及6日至9日都曾在新莊復興路上的中油活動。
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