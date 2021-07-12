喜樂時代影城做好防疫準備，盼觀眾能回流。（喜樂時代影城提供）

台北真善美戲院殺菌機使用圖。（中影提供）

指揮中心公佈7月13日起微解封，電影院也被列入鬆綁行列，在遵守防疫指揮前提下恢復營業，電影院業者終於迎來自5月15日三級警戒發布以來久違的營業。但各縣市微解封不同調，台北市日前指令，要求未來若開放座位應採梅花座、間隔座或保持適當距離，每廳限100人，總影廳數12個以下者，同時段可開放3個廳，廳數13個以上者，以四分之一為限，而對於最終能開放廳院數量，台北市到12日下午才終於拍板確定，讓原本盼望能開放較多廳院的電影院業者一度抱持希望卻又希望落空，最後仍維持原本指令的開放廳數不變，但北市電影業者也多能共體時艱，表示「畢竟還是防疫優先」。

至於新竹、台中、台南、高雄其他開放電影院營業的縣市，則沒有限縮廳院的限制，但有電影院業者和片商擔心新竹、台中可能跟進新北市等電影院不開放的縣市，不少電影院業者因為這些隨時可能會大轉彎的政策，心情七上八下忐忑不安。

電影院迎接微解封，為了吸引觀眾回流，無不祭出優惠和特色，威秀影城為了響應指揮中心希望電影院以預售票為主，推出至8月底以前，網路訂票手續費一折的優惠，原本網路訂票每張電影票手續費從20元降到2元。喜滿客影城則推出7／14-20日微解封首7日看電影免費入會的優惠，原會員購票每張票再贈送50點紅利點數。

喜樂時代影城也推出促銷活動，為了向第一線抗疫天使勇士們致敬，也為了配合政府擴大施打疫苗的計畫進行，凡民眾持COVID-19疫苗接種卡觀賞「指定電影」一律享半價優惠。而除了優惠，影城屬密閉空間，業者也紛紛自主提高影廳防疫規格，中影真善美劇院、梅花數位影院將在14日重啟營運，為了力拼讓觀眾安心的觀影環境，特別引進國外最新科技紫外線燈殺菌機，透過高效能紫外線燈破壞空氣中的病原體，全天候提供室內乾淨的清新空氣。