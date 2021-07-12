力挺醫護對抗疫情民代號召捐贈防疫物資 16:162021/07/12 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市議員劉熒隆集結民間力量捐贈國娟桃園總醫院物資。(劉熒隆提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龍潭區的國軍桃園總醫院爆發院內群聚感染，但仍有許多醫護堅守在第一線工作，桃園市議員劉熒隆與陽昇法律事務所、龍元宮共同發起捐贈物資活動，以實際行動給醫護防疫英雄加油打氣。 劉熒隆說，來自民間的力量力挺第一線防疫人員，是強而有力的後盾，目前疫情雖然稍漸趨穩定，但身在第一線防疫醫護人員仍都嚴陣以待，3級警戒期間，呼籲民眾切勿有所鬆懈，持續遵守各項防疫措施，減少外出活動，勤洗手、戴口罩，並保持安全距離，大家齊心抗疫，共度難關。 金門縣聯社捐贈物資 替防疫人員加油打氣 登記莫德納等3周 陳其邁：可修改疫苗種類 #第一線 #醫護 #劉熒隆 #活動 #力挺醫護 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本秋田縣力挺屏東枋山芒果 盼未來與屏東進行物產交流 13:022021/07/12 寶島 BNT最新進展 上海復星證實 與永齡 台積電簽約 04:102021/07/12 焦點要聞 台灣新冠致死率達5.2％居高不下 陳時中：因為母數小 15:212021/07/12 生活 警結合直播主宣導犯罪預防 反應熱絡 13:192021/07/12 寶島 為東奧運代表團授旗 蔡英文：用最好表現激勵台灣 12:062021/07/12 政治 台積電、鴻海發聯合聲明 BNT疫苗最快九月底到台灣 12:022021/07/12 財經 台灣確診死亡率全球第8高 羅智強嘆悲哀：這就是民進黨的超前部署？ 09:362021/07/12 政治 大型遊樂園微解封 小人國喊停 04:102021/07/12 焦點要聞 防疫利器 嘉榮獲贈兩座篩檢站 04:102021/07/12 地方新聞 1千萬劑BNT最快九月抵台 藍委：政府稱採購疫苗受阻有了照妖鏡 14:042021/07/12 政治 民進黨民調墜崖式崩落 游盈隆：人民的常識和理性是不容挑戰的 09:452021/07/12 政治 寶島熱門新聞 台積電超豪華神秘員工宿舍首曝光 全飯店式享受 - 寶島 恆春思想起 阮義忠線上展出 - 寶島 警局走廊「臥虎藏龍」商警攜手作品展 - 臺中市 嘉義市外師自編11套課程 地方台輪播讓孩子輕鬆學英語 - 寶島 后里大甲溪北岸河川公地無水灌溉 年底將「解渴」 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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