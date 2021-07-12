桃園市龍潭區的國軍桃園總醫院爆發院內群聚感染，但仍有許多醫護堅守在第一線工作，桃園市議員劉熒隆與陽昇法律事務所、龍元宮共同發起捐贈物資活動，以實際行動給醫護防疫英雄加油打氣。

劉熒隆說，來自民間的力量力挺第一線防疫人員，是強而有力的後盾，目前疫情雖然稍漸趨穩定，但身在第一線防疫醫護人員仍都嚴陣以待，3級警戒期間，呼籲民眾切勿有所鬆懈，持續遵守各項防疫措施，減少外出活動，勤洗手、戴口罩，並保持安全距離，大家齊心抗疫，共度難關。