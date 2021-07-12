澳洲今天2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診數又見暴增，在Delta變種病毒猖獗的情況下，最大城雪梨封城也無法遏止群聚案例迅速增加。

儘管雪梨封城邁入第3週，雪梨所在的新南威爾斯州今天通報112人確診，為此波新高，其中大部分案例出現在雪梨。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）說，今天通報的確診案例大部分是已感染者的家人及往來密切的友人，儘管當局已明令禁止與家人以外對象接觸。

當局禁止雪梨民眾出門，除非是採買食物、接受醫療或日常運動。

貝雷吉克利安警告：「如果你讓自己置身風險，也就是讓整個家庭置身風險，那代表大家庭，還有親近的朋友都會置身風險。」

貝雷吉克利安說，將視未來幾天的確診人數，決定雪梨原定16日結束的封城是否延長。她在每日例行的電視簡報中說：「我們需要盡可能達到清零，這真的操之在己，衛生專家的建議將基於確診人數。我講得再清楚不過了。」

澳洲2500萬人口雪梨便占了500萬人，目前雪梨所有學校停課，公共場合僅允許最多2人聚集，居民除非工作或採購用品外不得外出。

澳洲先前透過封城、迅速疫調以及嚴守社交距離等規定，成功阻擋疫情擴散，目前累計約3萬1200例確診，911人病逝，防疫表現遠比許多已開發國家好。但變種病毒Delta卻讓雪梨疫情急轉直下，6月中澳洲首傳Delta變種病毒確診病例後，已有近700人感染。