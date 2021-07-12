國民黨4縣市首長委託藥商購買250萬劑BNT疫苗，因台積電、鴻海專案已到關鍵性進展，且慈濟專案將接續跟上，行政院今表示，在總體評估下，現階段沒有再開啟新專案的必要，對此，花蓮縣長徐榛蔚痛批，「台灣人的生命不掌握在行政院手裡」，呼籲中央比照台積電及永齡基金會採購方式，讓地方能儘速購族疫苗。

藍營除花蓮縣，台東縣、南投縣及雲林縣日前共委託敏盛醫療集團盛弘醫藥採購250萬劑BNT疫苗，2周前已送件給中央，不過行政院卻認為台積電、鴻海專案已到了關鍵性進展，慈濟專案接續也會跟上，加上莫德納疫苗也在採購中，除今年的505萬劑，明年還會爭取更多疫苗，在總體評估下，現階段似乎沒有再開啟新專案的必要性。

對此，徐榛蔚今在記者會上表示，採購疫苗送給中央的資料都和永齡基金會與台積電相同，中央卻認為目前沒有必要開啟新的專案，痛批「人命關天，台灣人的生命不掌握在行政院手裡」。

她說，現在Delta病毒橫行全球，全世界都在準備接種第3劑，「國家難道已備齊7千萬劑疫苗了？」「還是要讓國人接種國產疫苗」，呼籲中央，若地方政府有需求，希望還是能授權給地方，比照台積電及永齡基金會方式採購疫苗。