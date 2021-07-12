台中市13日、14將再啟動全市快打站為68、69歲長者接種疫苗。（馮惠宜攝）

中央開放65歲以長者接種疫苗，台中市逐齡下修施打年齡，12日再獲配3萬劑莫德納疫苗，也緊急宣布7月15日開放67歲長者接種；面對65、66歲長者不在疫苗預約系統，台中市長盧秀燕指出，除非中央配足65歲以上長者全部疫苗，或是唐鳳疫苗預約系統將年齡層拉到65歲以上，否則每個縣市都有二至四個年齡層沒有疫苗可打。

中央政府自7月即開放65歲以上長者接種疫苗，各縣市依獲配疫苗數規劃接種年齡下限，台中市規劃64歲快打站為長者接種，原訂13、14日在開快打站為68、69歲以上長者施打，盧秀燕12日在中市流行疫情指揮中心記者會上宣布台中再獲配3萬劑疫苗，也緊急規劃67歲長者在7月15日於全市快打站接種。

較之雙北已將疫苗施打開放到65歲以上長者預約，中市雖然目前規劃接種年齡逐一下修到67歲，在政委唐鳳疫苗預約系統出爐後，因該系統疫苗預約只有50到64歲，也形同台中市65、66歲長者沒有疫苗可接種，也無法透過全國疫苗預約系統預約接種宛如疫苗孤兒。

對此新聞局長黃國瑋強調，原訂65歲到74歲該類別台中市獲配到的疫苗只有69％因而無法一次喊到65歲來開放，只能採向下修正方式施打。

盧秀燕解釋65到74歲年齡層，台中市只配發7到8成，還缺兩成，即使7月15日規劃快打站為67歲長者接種，在台中65、66歲兩個年齡層在中央疫苗沒有撥配下來時，就沒有疫苗可打。她也呼籲中央，要不就是唐鳳設計的疫苗預約接種系統，把年齡層往上拉到65歲66歲以上，不然就是中央趕快撥疫苗來，讓台中把這兩個年齡層打完。