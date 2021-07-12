追蹤華爾街上周五創紀錄表現，韓股周一創下近兩個月最大漲幅。不過在美國通膨數據公布前，以及南韓新冠病例飆升下，也抑制了漲幅表現。

周一南韓KOSPI指數收漲28.52點或0.89%，為3246.47點。在主板上，外資今日買超359億韓元(約合3139萬美元)。

南韓等級最高的新冠管制措施，周一開始在首爾首都圈生效。南韓周一新報1100名確診者。

在周二公布美消費者物價數據，以及美聯準會主席周三的證詞報告之前，市場再次關注美國通膨前景和美聯準會未來收緊政策的速度。

在重量級企業中，三星電子漲038%；SK海力士漲0.42；電池製造商樂金化學漲0.72%；入口網站公司Naver漲1.92%。

據海關數據，南韓七月前十天出口年增14.1%，較六月同期的年增40.8%大幅地減緩。

韓元走強，在境內結算平台，1147.0韓元兌一美元，較上一次收盤價上升0.18%。