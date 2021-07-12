連鎖餐飲集團瓦城(2729)受三級警戒內用喊卡衝擊，2021年6月營收續降至逾7年低點，使第二季營收降至近4年半低點。不過，集團透過「虛實並進」策略穩住營運動能，目前業績以每周2～3成幅度逐步回升，後續將在自家線上商城推出冷凍料理，以開創多元商機。

瓦城公布6月自結合併營收2.2億元，月減達27.27％、年減達43.86％，創近7年2個月低點。使第二季合併營收9.26億元，季減達26.78％、年減10.02％，為近4年半低點。不過，累計上半年合併營收21.92億元、仍年增3.08％，改寫同期次高。

瓦城表示，疫情三級警戒迄今已近2個月，內用暫停使連鎖餐飲業營運遭逢嚴峻挑戰。瓦城營運雖難逃衝擊，但因去年即開始發展雲端廚房作業能力，並展開外帶外送雲端服務新系統、全台最大雲端廚房建置作業，順利在5月底前將全台百家雲端店上線。

瓦城整合旗下6大品牌設立上百家雲端店、全面升級外帶外送服務，「安心餐廳」相關服務措施亦根據需求再進化，設計對外全新取餐流程。同時，鎖定上班族、單身或小家庭客群推出個人餐盒訂閱制，近日也針對特定商圈自組品牌外送車隊，盼開創更多餐飲商機。

在上百家雲端店營運，配合計有實體店提供外帶外送服務，瓦城以「虛實並進」策略穩住營運動能，控制業績衰退幅度，目前業績以每周2～3成幅度逐步回升。同時，為強化營運動能，集團規畫進一步拓展自有線上商城，提供更多元線上商品及服務。

瓦城看準疫情下自煮市場持續擴大，對此整合集團生鮮物流資源，將鎖定小家庭與都會上班族，於7月下旬在瓦城商城內首推冷凍料理，上線商品將以瓦城經典菜色為主，以進一步開創多元商機。