大陸多地近日遭遇大到暴雨的強降雨天氣，尤其是北京自昨晚迎來今年最強暴雨，預計降雨過程將持續超過30小時，暴雨導致北京今天（12日）航班取消663架次，火車也有多班次停運和晚點。

據《21世紀經濟報道》消息，北京這2天的暴雨影響還在持續。繼昨日北京首都和大興兩大機場多個航班取消，今天又有多個航班受影響。「飛常准」APP的數據顯示，截至今天中午12點，北京首都國際機場、大興國際機場取消航班數量已達663架次，該數據僅是當天取消航班，還不包括138個提前取消的航班。

數據顯示，今天上午受暴雨影響，北京2個機場的航班執行率偏低。北京首都機場原計劃執行1086個航班，但截至中午12點只有132個航班起降，航班降落執行率僅6.18％，起飛執行率略高一點，也僅18.65％。而首都機場當天取消航班目前已有369架次，另有42架次提前取消。大興機場的航班起降情況也不樂觀，原計畫執行864個航班，但直到中午僅起降87個航班，降落執行率僅8.97％，起飛執行率11.3％。當天大興機場取消了294個航班，另有96架次提前取消。

天上航路受影響，地上火車運營也不樂觀。北京西客站昨天有48列火車晚點。今天凌晨北京西站發公告，停運C2713、C2717、K4363等7個班次列車；今天早上又公告K507、K817、K599三個班次的列車要晚點。

北京南站的列車昨天沒受太大影響，但是今天11點49分公告，G202、G220、G204和G1084列車晚點，另外，G1067、G219、G1069和G1071的發車時間也會延誤。

北京鐵路局今天一早也在官方微博上連發多個公告，提示受降雨影響，為確保旅客列車運行安全，鐵路部門7點30分對京哈高鐵北京朝陽至順義西間上下行區段採取臨時封閉措施，導致途經此區段部分列車晚點運行；9時10分左右，對豐沙線斜河澗至珠窩間線路採取臨時封閉措施，導致途經此區段部分列車晚點運行。

北京鐵路部門表示，正在組織線路排查、設備巡檢等工作。到今天中午12點，上述封閉舉措解除，列車運行恢復正常。