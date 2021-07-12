2020年7月某日晚上10時許，一名21歲林姓男大生在交友軟體上結識19歲少女，雙方相約台北車站碰面，接著共乘機車前往永和區河濱公園聊天散步。期間，男大生因對方長相甜美，按耐不住情慾，看準時機就手壓女方頭部強行口交，隨後還載著19歲少女前往摩鐵發展性關係，可由於男大生事後強調「不願再見面」，女方心有不甘，於是前往警局提告性侵，而新北地檢調查閱監視器影像後，認為男方從頭到尾無脅迫之意，因此處分不起訴。

根據判決書內容指出，去（2020）年7月某日晚上10時許，林男跟19歲女子透過交友軟體相約台北車站，雙方碰面後，林男因為女方樣貌可愛，所以忍不住在河濱公園散步時，手壓女子頭部，將性器官放入其口，接著彼此又共乘機車，前往附近汽車旅館開房間發生性行為，但2人散會後，女子自覺遭性侵，於是前往轄區警局報案提告。

警方獲報很快傳喚林男到案說明，他表示雙方是合意發生性關係，過程無強暴脅迫，懷疑少女是因為自己說「不會再見面」，心生不滿才提告，但林男訊後仍遭警方依妨害性自主罪送辦。

全案經新北地檢署調查，並調閱汽車旅館監視器影像後發現，男女雙方確有見面，可騎乘機車進入汽車旅館時，他們的神情都相當自然，看不出女方有遭脅迫情事，檢察官最後因此以罪證不足不起訴林男。

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