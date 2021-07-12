台中市警察局長楊源明（中）代表警局接受展出知名作品。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

大台中警察之友會理事長賴文玉與警察之友會副理事長、「麗明營造」董事長吳春山攜手，將50幅攝影作品供警察局「藝文走廊」展出；察局另邀國寶級水彩畫家孫少英、南投縣名書法家謝坤山及書法造詣頗深的警察局前副局長陳長勝共襄盛舉，與警界前輩書畫家黃雲溪遺作等，逾20幅作品齊展出。

營造鉅子、「麗明營造」董事長吳春山喜愛攝影，除了愛好大自然攝影，更喜歡在光影間尋求變化與突破，每幅攝影作品具有獨特性，多次辦個人攝影展義賣，這次將50幅個人珍藏的攝影作品提供警察局展示，讓協助疫情緊繃工作的員警們，紓壓觀賞，提升工作效能。

另前副局長陳長勝為警界儒將、允文允武，擅長書法，其筆觸遄飛、氣勢磅礡、剛勁有力，令人細細品味；已故的警界「畫家」黃雲溪，1921年生於福建南安，是國畫大師溥心畬的得意弟子，盡得溥門真傳，其作品題材多元，涉及山水、花鳥、人物，翛然出塵，行草書法，蒼老而猶勁。

此外，「藝文走廊」還展出國寶級水彩畫家孫少英、南投縣名書法家謝坤山作品，讓警察局的公共空間，彷彿「臥虎藏龍」，精彩作品現身其中，吸引不少員警關注。

台中市警察局長楊源明表示，打造警察局「美術館」於新的辦公大樓內的「藝文走廊」，增添名家作品，讓嚴肅的警察機關增添軟性藝文氣息，為不分晝夜、正處疫情緊繃工作及打擊犯罪的員警，可放鬆心情。

警察局表示，讓同仁在工作繁忙之餘，觀賞藝文作品，提升人文素養及工作效能；另考量全國疫情警戒第3級至7月26日止，避免室內群聚、保持社交距離等，嚴格落實防疫。