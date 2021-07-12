台南市北門南鯤鯓代天府決定至26日仍維持不開放入廟。（摘自「南鯤鯓代天府」臉書專頁）

新營太子宮也表示，目前還在三級警戒，擔心放寬開放後，人流難管控，最後決議仍維持不開放。（張毓翎攝）

中央宣布13日起微解封，宗教團體若能提防疫計畫，並申報主管機關同意，得以有條件開放。台南溪北地區的大廟如北門南鯤鯓代天府、新營太子宮，均維持不開放入廟；然而，台南市鹽水武廟考量關聖帝君聖誕將至，故將提出防疫計畫，希望開放民眾參與小型靜態的宗教儀式，並確實做好防疫工作。

鹽水武廟祕書盧俊逸表示，有鑑於8月2日（農曆6月24日）為關聖帝君聖誕，每年聖誕的前一個月，都有絡繹不絕的人潮前來進香，尤其前2周更多，聖誕當天至少都有上千人，藉由這個防疫計畫書，希望建請區公所來協助，在信仰和衛生安全之間取得平衡。

「有時信仰是擋不了的，與其擋不了，不如把它做好」盧俊逸提到，如果不遞送防疫計畫書，屆時香客到廟宇來恭祝關聖帝君聖誕時，總不能要他們離開，或全部趕到外面，這樣反而更有群聚等疑慮，因此，倒不如正確落實防疫，將內外人流管制做好。

另外，北門南鯤鯓代天府、新營太子宮均決定至26日，仍維持不開放入廟；南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜說，主要是謹慎配合防疫，開放與否會視26日以後的疫情發展。新營太子宮也表示，目前還在三級警戒，擔心放寬開放後，人流難管控，最後決議仍維持不開放。