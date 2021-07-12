美股領漲下，全球主要股市紅通通，台股開高大漲，且外資由賣轉買，激勵新台幣開盤後一舉升破28元大關，上演股雙漲，尾盤升幅雖收斂，但終場仍收在28.015元，升值7.1分，終結連續四個交易日貶勢，台北外匯經紀公司成交量7.56億美元。

外匯交易員指出，市場預期財報表現佳，美股四大指數重啟攻勢，主要股市跟著衝，台股開盤一飛衝天大漲逾280點，隨後在高檔震盪整理後，終場收漲152點至17814點。外資上周狂賣超後，並未大量匯出資金，又進場轉為買超新台幣154億元，均帶動新台幣走升，部份出口商也進場拋匯，盤中最高升值逾1角。

外匯交易員認為，美股消化聯準會（Fed）將開始討論縮表的預期，且本土疫情三級警戒雖未解除，但疫情已明顯趨緩，加上疫苗採持續有新進展，外資信心仍在，應不至於啟動大逃殺，後市關注領取台股現金股利後的動向，短線預料新台幣仍將在區間整理格局居多。