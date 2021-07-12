不受季底盤點影響，日化用品塑膠包材廠永裕(1323)在高端新品密集出貨加持助力，6月營收月增7.84％，年成長10.8％，達3.31億元，攀歷年同期次高。影響所及，不僅第二季營收展現13％季增力道，更有機會帶動獲利季增上看四成。

永裕主營民生必需品的包材容器，在新冠疫情下持續供應客戶防疫產品之包材需求；搭配利基產品出貨動能放大助威，上半年營收不畏新台幣升值干擾，達17.71億元，年增6.51％。

永裕認為，伴隨疫苗施打率提升下，全球應可陸續解除活動管制，恢復正常生活，將有助消費力道回溫，其中，顏值經濟帶動的化妝、保養消費及環保材商機，成為營運關注焦點。配合後續高端新品陸續投產，深化製程自動化及精實兩岸的營運管理，進而提升生產效率、降低人力成本，後續業績、獲利可望持穩升溫、向上。

尤其，中國市場除擴大現行滴眼劑容器產線，並增設動物疫苗品容器產線，順利進入量產，鎖定產業之龍頭廠商深耕，新增含藥級日化容器系列及劑型開發，後續料可注入高端生技包材的行銷能量。

此外，面對ESG的投資浪潮，永裕已將相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶之研發成果行銷予客戶，陸續出貨中，強化長期利基。