俗話說，知錯能改，善莫大焉，但有些人即使知道自己錯了，也不肯改變錯誤的見解，無論對錯都要堅持到底。搜狐網命理專欄點名，白羊、天蠍、獅子座的人做人做事最自私自利，他們天性固執，喜歡堅持己見，遇事不講理，不願意退一步。

▍1.白羊座

白羊座凡事都以自我為中心，雖然表面看似活潑開朗，其實骨子裡卻有點自私，為了達到目的，往往會不擇手段，因此讓很多人敬而遠之。白羊座的人做事風格強勢，一向都秉承著「能動手就絕不吵架」的信念，他們認為每個人都有各自的想法，與其沒效率地溝通，不如打一架更乾脆，所以了解白羊座的人，都會盡量避免與他們爭吵。

▍2.天蠍座

天蠍座的人性格孤僻，喜歡一人做事一人當，對於他們來說，人生是自己的，所以想法會比較自私自利，凡事以自我為中心，他們向來都不會幫助別人，總是以玩世不恭的態度過生活。面對愛情，天蠍座的占有慾很強，很喜歡控制他人，總想主導一段感情，因此在戀愛時，他們很不講道理，即使犯錯也會表現得理直氣壯。

▍3.獅子座

獅子座的人天生氣場強大，很能成就大事業，但是他們的口碑卻不怎麼好。眾所皆知獅子座的個性我行我素，雖然他們為人善良，但不可否認的是，他們很霸道刁蠻，無論在事業或生活上，只要有人做出不合他們心意的事情，他們就會大發雷霆，頑固地堅持自己的意見，不肯改變，更會企圖將主導權搶回自己的手中，長久下來恐怕會失去人心。