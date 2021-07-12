縣府教育處長羅德水說明規畫作業，強調確保青年學子赴台就讀的健康、安全。（金門縣府提供）

金門縣府今天敲定開放縣籍18歲以上赴台就學子弟，自7／16至7／31在衛生福利部金門醫院接種新冠肺炎AZ疫苗，7／15起可至金門醫院網站預約掛號。

縣長楊鎮浯表示，縣府檢視疫苗庫存和醫護施打量能後，決定與部立金門醫院攜手合作，在7／16至7／31開設縣籍赴台青年學生專診（AZ），7／15日起即可至金門醫院網站預約掛號。

縣府教育處也說明，高中、高職應屆畢業生（滿18歲者），將由縣府教育處造冊，提供給金門醫院，不必再檢附就學證明，屆時僅需持身分證及健保卡到場接種。縣籍18歲以上的旅台學子，則需持身分證、健保卡以及學生證等證件到場接種。詳情將於金門縣教育局網站及FB粉絲頁公布。

楊鎮浯強調，此次決定開放金門籍18歲以上赴台就學學生施打疫苗，希望確保縣籍學子的健康、安全，也讓家長們可以安心。未來，縣府也會視中央提供疫苗數量及疫情發展，隨時滾動調整開放接種對象，請鄉親放心。