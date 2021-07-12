【旅遊經 編輯部報導】

根據中央疫情指揮中心宣布維持三級警戒管制延長，但有條件微解封，期待已久的風景區景點也將配合政策逐步重新開放，其中台南各景點及位在臺南市新化區的虎頭埤風景區也在明（13）日起微解封，但因疫情還未完全解除，所以園區針對入園遊客仍將落實實聯制、人數控管、加強環境消毒、保持戶外安全社交距離等措施，並增加相關微解封指引原則及配套管制措施。

※.台南景點管制措施──

一、德元埤荷蘭村-─開放型園區入場人數管制500人，露營區須預約(預約電話：0931-751457)。

二、葫蘆埤自然公園-開放型園區入場人數管制500人。

三、雙春濱海遊憩區-封閉型園區入場人數管制500人，營業時間:09:00~19:00(售票至16:00)

四、龜丹溫泉體驗池-封閉型園區僅開放個人湯屋11間，營業時間:10:00~18:00，湯屋須預約(預約電話：06-5748872)。

五、虎頭埤風景區-封閉型園區入場人數管制500人，露營區須預約(預約電話：06-5901325)，營業時間:6:30-17:00(售票至16:00)。

六、關子嶺水火同源-開放型園區入場人數管制100人。

七、關子嶺寶泉公園-開放型園區入場人數管制100人

台南市長黃偉哲表示，近二個月的管制，許多民眾心情也真的受悶了，13日起市內的各大景點、風景區也將逐步微解封，尤其虎頭埤更是台南市的後花園，占地廣達100公頃，是微解封後選擇出遊景點的主要選項，不過國內疫情仍然嚴峻，三級警戒仍在，各園區只是有條件解封，市長再次呼籲，民眾外出應落實手部衛生清潔、隨時戴好口罩，確實做好個人防疫措施，各景點也將落實提供安全健康的旅遊環境。

李濬為-虎頭埤之美(圖/旅遊經 提供)

木棧道扶手補上新油漆(圖/旅遊經 提供)

封園期間新增各式指示牌(圖/旅遊經 提供)

壩堤邊坡除草 (圖/旅遊經 提供)

台南觀旅局郭貞慧局長表示，湖光山色「虎頭埤」是台南市近郊知名的風景區，今年5月19日因配合中央疫情指揮中心提升全國疫情警戒至第三級，原本全年無休的園區，面臨此次嚴竣疫情配合防疫政策暫停開放園區，這也是開園以來首次休園，而休園期間所內同仁「休園不停工」，進行園區清潔整理，特別加強清理園區內水溝、修補路面、強化標示、植栽補植等環境整理優化作業，就是要等待疫情緩和，再度開園能早日到來。

園區內涼亭因疫情暫時封閉，避免人潮群聚 (圖/旅遊經 提供)

因應三級警戒微解封開園，除了一般性防疫規定如QR-code實聯制、全程配戴口罩、保持社交安全距離、量額溫、人流管控、加強清消外，仍需有如下管制措施：園區進行入園總量管制、單一出入口管制及人流監控管制500人以下，開放時段AM6:30至PM5:00，售票至PM4:00，但虎頭埤暫不開放早上6:30以前晨運民眾入園，封閉涼亭及共餐區座位，避免群聚，室內館室蟋蟀生態館人流限制50人以下，露營區僅接受家庭及個人露營(一帳4人以內，採預約制06-5901325)；暫不開放團體露營，太陽能船遊湖、烤肉區暫不提供服務，假日導覽解說服務暫停提供。洽租自行車入園者得享門票半價入園優惠，優惠至7月26日！園區也將增加園區巡視人員及增加巡視頻率，加強防疫宣導作業，如有遊客不遵循相關防疫規定者，經舉證後將移送台南衛生局依傳染病防治法處新臺幣3000元以上15000元以下罰鍰。

也提醒遊客，出遊前先到台南市政府觀光旅遊局所轄風景區微解封人流管制系統了解人流狀況，相關訊息可至台南市政府觀光旅遊局網站查詢。

圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供