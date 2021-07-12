儘管英國近來2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情飆升，確診數創下數月以來新高，首相強生今天仍預計將宣布，本月19日將取消幾乎全部現有限制措施，同時呼籲民眾謹慎防疫。

路透社報導，強生（Boris Johnson）本週稍早表示，將取消配戴口罩、保持社交距離及在家工作等防疫規定，他稱這是「通往自由的單行道」。強生預計今天將在記者會上宣布定案。

根據強生昨晚發布的聲明：「全球疫情還沒結束。我們一解封，病例數就會上來，所以當我們今天確認這項計畫，同時也釋出清楚訊息：謹慎行事至關重要，我們所有人都必須承擔責任，才不會阻礙進展。」

英國推行疫苗施打計畫之快在全球名列前茅，超過87%成年人已接種至少一劑，66%已施打2劑。

儘管如此，近幾週英國疫情飆升的程度，是冬天結束以來所未見。

英國政府主張，即使病例數飆升，死亡和住院人數仍遠低於先前，這證明了疫苗能有效挽救人命，現在要解封是相對安全的。

英國衛生部主管疫苗接種官員查哈威（Nadhim Zahawi）昨天發言採取較謹慎的態度。他說，儘管配戴口罩將非強制規定，但還是會在指引中註明「期望民眾在室內密閉空間會配戴口罩」。

強生辦公室表示，決定解封是依據4項檢驗標準：疫苗覆蓋率夠高、疫苗是否有助降低死亡和住院人數、醫療量能充足、變異株造成的風險不至於太大。

有些科學家和官員對英國政府可能太快解封表達疑慮。英格蘭公共衛生署（Public Health England）專家霍普金斯（Susan Hopkins）告訴泰晤士電台（Times Radio）：「我知道政府非常渴望讓民眾回到辦公室，但我認為未來4到6週，企業一定要非常謹慎設法減少傳播。」