71歲饒姓老翁去年6月間在大樓社區庭吐痰，不滿吳姓婦人告誡勸阻，怒持拐杖戳打她後背，導致吳婦背部挫傷，還尾隨嗆聲：「現在的人，殺死人都沒罪啦！」，老翁被吳婦控告傷害，已遭起訴，吳婦另告他涉恐嚇等罪。老翁辯稱，只是引用媒體稱「殺死警察」及「小燈泡被殺」，案經檢方經證人作證及現場影像，將老翁起訴。

起訴書指出，饒姓老翁在去年6月29日17時許，在中市南區社區大樓中庭吐痰，吳婦出面勸戒阻止，老翁心生不滿，以手持拐杖戳打婦人後背，導致她右上背挫傷，並緊追尾隨吳婦，恐嚇嗆聲：「現在的人，殺死人都沒罪啦！」，吳婦先控告老翁涉嫌傷害罪，再控告老翁涉嫌恐嚇，並緊跟尾隨涉強制罪嫌。

老翁先因傷害罪被起訴，到案時否認恐嚇，辯稱他當時只是引用報紙的話，說「殺死警察」、「小燈泡被殺死」，年紀大了不要管閒事。另有在場2人證稱，老翁持拐杖敲打吳婦後緊跟尾隨，聽到他粗暴大聲對吳婦說：「現在的人，殺死人都沒罪」。

檢方以老翁僅尾隨，並未使用強暴或威脅方式禁止吳婦離開，在強制部分罪嫌不足，依恐嚇罪嫌將他起訴。