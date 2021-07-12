藝人歐陽靖今年3月與日籍攝影師小菅亮輔結婚，在8 月份生下1個可愛兒子，因為疫情的關係，兩人目前暫時分隔兩地。歐陽靖目前定居於台南，經常在社群上分享育兒經，日前小孩突然身體發高燒，讓她緊急送醫檢查，所幸目前沒有任何大礙。

歐陽靖昨（11日）在個人Instagram分享最近的心情：「從來沒生病、沒過敏、沒便秘拉肚子、沒吐過奶⋯健壯如牛的新醬上週居然發燒到38.5度，但還是一樣好動、食慾也沒下降，該不會是要發玫瑰疹了吧？」並緊急抱去醫院檢查：「驗尿都沒事！吃了一次退燒藥，就再也沒燒過，總之就沒事了！」

而歐陽靖也覺得應驗一句日本俗諺：「馬鹿は風邪を引かない （笨蛋不會感冒）」讓她可以放下心中的一個大石頭。她坦言，在疫情爆發時懷孕、當了媽媽，並從日本搬回到台灣，歷經隔離14天的時間，小孩新醬至今從沒見過自己的父親。

歐陽靖提到最近的心情：「COVID-19疫情對我的人生影響很大很大，在最需要經濟支援的時候，我失去了許多工作機會，阿嬤也因為三級警戒而失業，但我們祖孫三人偏安台南一隅，過著簡單知足的生活。」我告訴自己的孩子，永遠要把資源禮讓給需要的人，真正強大的人會保護弱者。新冠病毒很討人厭，改變了很多人的生活、奪走了無數人的性命，只要照顧好自己的心，再恐怖的病毒也毀滅不了，生而為人的良善與價值。

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