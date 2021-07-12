彭博日前發佈新一期的全球抗疫排名，美國排名世界第一，成為全球第一抗疫大國，中國排名第八。中國外交部發言人趙立堅今天（12日）在例行記者會中回應，「這幾天我的好幾位同事和朋友都在問我，彭博這個報告是不是印錯了？他們還問，在他們心中一向權威的彭博，怎麼能如此小兒科？」

趙立堅指出，看到有關報導說，彭博的所謂全球抗疫排名，為了達到「美國第一」的結果，不惜將以往排名中最為關鍵的確診病例和死亡人數等要素刪掉，並將執行封鎖和出入境防疫管理政策視為負面因素，這既不符合事實，也不尊重科學，更不尊重生命。

「中國人常說，老百姓心中有桿秤，群眾的眼睛是雪亮的。」趙立堅譏諷，「所謂的排名和民調結果，把黑的說成白的，白的說成黑的，也許今後還能把死的說成活的！」

趙立堅挖苦彭博這份排名，「我想世界民眾只能表示『呵呵』了，姑且把它當作茶餘飯後的談資吧！」