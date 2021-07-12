總部位於上海的醉清風健康科技，近日向大陸創業板申請IPO，A股即將迎來「中國情趣用品第一股」。伴隨大陸民眾對情趣用品看法相對客觀，形成產業發展利多。有報告指出，2020年大陸情趣用品市場規模近1000億元（人民幣，下同）。而大陸的成人用品消費者主要選擇綜合電商平台與專屬兩性類APP平台進行購買。其中綜合電商占比近7成，2020年情趣電商客戶超過4億人次。

其中2016年以來，大陸情趣電商市場交易規模保持增長態勢，2019年市場規模達461億元、年增率達50.4％。另據大陸天眼查指出，現存情趣用品相關企業約9萬家。

根據大陸自媒體信號工廠指出，觀察醉清風已連續3年位列天貓成人用品及情趣用品類目第一名，年營收分別為7.61億、9.65億、10.67億，淨利潤為6330.28萬元、1.10億元、9746.55萬元，扣非淨利率分別為7.43％、9.12％、6.03％。

從線上銷售的人群調查研究數據來看，單身群體購買頻率最高，超過一半使用者1個月至少購買一次，已婚群體購買頻次為3個月到1年至少一次。

隨著生活水準提升，大陸第三次人口高峰進入青春期、婚戀期，家庭小型化和普遍晚婚晚育，創造更多的兩性私密空間和時間。同時新一代對情趣用品態度也更樂意嘗試。據艾媒諮詢調研數據顯示，34.82％想要嘗試情趣用品，28.13％認為情趣用品令人愉悅，27.23％保持中立態度，僅不到1成有排斥態度。