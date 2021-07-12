根據櫃買中心數據統計顯示，今（2021）年6月台灣槓桿交易商差價契約商品（CFD）交易市場規模，創下契約交易價值歷史新高達新臺幣（下同）1410億元，相較去年同期973億元，大幅成長45％，主要原因受惠去年2月主管機關，開放台灣一般自然人可交易以黃金為連結標的差價契約，加上由去年到今年，金價由強轉弱，價差空間可觀，引爆交易需求，且差價契約商品具備低門檻、多空雙向的特性，讓市場投資人參與熱烈。

看好槓桿衍生品金融市場發展潛力，台灣期貨商對於此項業務開放期待許久，以滿足投資人多元需求，同時身兼為期貨公會槓桿交易委員會召集人的元大期貨周筱玲副董事長表示，槓桿交易商未來將是期貨業新藍海，市場客戶期待這項業務能帶來新契機，且與學界交流過程中也瞭解國外經驗商機無窮，經元大期（6023）號召同業一同爭取，期貨公會與櫃買中心經歷多次開放性討論與提案，爭取列入金融建言白皮書與資本市場藍圖政策中，主管機關在現今疫情嚴峻情況下，仍因應市場需求，加速開放槓桿衍生商品，讓台灣CFD業務承作商品範圍延伸至指數、外匯、金屬、能源類別，期多元商品與政策支持下，為台灣槓桿衍生商品市場注入充沛動能，開啟投資人全球接軌的交易新契機。

周筱玲進一步表示，近日櫃買中心開放槓桿交易商發行之差價契約（CFD），新增開放連結標的包含國外個股、ETF、股價指數與白銀商品，將對台灣投資人有兩大重大意義，一是台股個股期貨交易極為火熱，未來讓投資人可用小額輕鬆接觸像是Apple、Tesla、Amazon等知名海外股票期貨商品；二是現行海外股價指數期貨交易門檻較高，未來可運用差價契約低門檻、多空雙向的特性，應用小額資金、財務槓桿輕鬆參與海外市場，元大期目前積極準備此項業務的申請，有望提供投資人更完善的全球衍生性金融服務。