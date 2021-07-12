兩岸雨季干擾，工程施工進度遲緩，需求減少；國內疫情嚴峻，開工率下滑，水泥、預拌混凝土廠6月營收營運遇阻；台泥（1101）、環泥（1104）、信大水泥（1109）6月合併營收年衰退率都在1成上下；亞泥（1102）、國產建材實業（2504）6月合併營收的年增率也都只有個位數。

市場預期，進入水泥、預拌混凝土傳統第三季旺季，需求可望逐步增加，當季營運預估會比第二季至少會有2位數的成長。

台泥6月合併營收84.8億元，年減8.69％；環泥6月營收4.07億元，年減10.24％；信大6月合併營收4.92億元，年衰退19.51％。

整體營收超過6成來自中國大陸市場的台、亞泥指出，雨季造成當地部分各項工程停擺，出貨減少。預期氣候影響營運，會在7月底、八月初減弱，第三季中旬過後，會有較大的反彈動能。

隨著進入第三季旺季，加上氣候、疫情等干擾因素趨緩，主要市場在國內的環泥、信大水泥、國產預期，7月可恢復旺季出貨水準，年成長率可達2位數。

主要以南部市場為主的環泥指出，台南、高雄地區，6月受到豪雨的侵襲，造成科技廠辦、民間建築工程的工期受到影響，對預拌混凝土的需求減少，因此6月營收減少。預期在第三季，需求就會恢復。

國產建材指出，國內台商回流，科技廠辦建案的數量仍是持續進行中，7月以來的出貨量，已恢復成長的速度。加上下半年國內疫情已逐漸趨緩，無論是科技廠辦、民間建築工程的施工，都已加快腳步，預期，第三季的預拌混凝土的發貨量，會比第二季有明顯增加。