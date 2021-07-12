「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳出道40幾年，臉蛋、身材都保養得宜，不時會在網上分享生活日常，而全台三級警戒延長至27日，目前仍無法外出遊玩，她就曬出之前出遊照，穿著比基尼太火辣，根本看不出已經65歲。

陳美鳳在臉書分享好幾張之前出遊的照片，寫下：「陽光，比基尼，夏天來了。想念和人人好的乾媽出去玩的時候！」只見除了和好友的合照之外，有張她穿著黑白條紋比基尼的辣照特別吸睛，畫面中，她紮起包頭、戴著墨鏡，站在泳池裡，耳朵上還別了朵花，很有夏天的感覺，尤其穿著三點式比基尼，加上微微前傾的站姿，幾乎快倒出雙球，隱約還能看到腹肌，超兇身材全被看光。

陳美鳳倒出飽滿雙球超火辣。（圖／翻攝自臉書）

辣照一Po，吸引許多粉絲留言狂讚「好飽滿」、「好辣喔，身材一級棒」、「太過份了啦！老天不公平」、「這川字肌厲害了」、「歲月在妳身上被凍結了，身材一樣火辣，真的不容易，從沒發胖過」。

而看到網友留言讚嘆她身材好，陳美鳳也被釣出謙虛回「其實我肚子很有肉」，被問到如何能保持得那麽健康？陳美鳳則回應「運動很重要阿」，大家也跟著集氣疫情趕快退散，期待生活回歸正常。