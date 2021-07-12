新興亞股受中概股回檔修正影響，上周表現普遍黯淡，外資淨流出達30.4億美元，創近8周最高。其中，以台灣淨流出16.6億美元、南韓淨流出15.5億美元最多，分為連4周、5周淨流出，震盪幅度前3大市場為越南下跌5.1％、菲律賓下跌2.4％、南韓下跌1.9％。

中信小資高價30 ETF 經理人張逸敏表示，近期中概股因中國大陸政府收緊監管力道而走跌，加上Delta病毒使西方國家染疫人數再度激增，連帶拖累台股表現。但就基本面來看，台灣資金環境流動性充裕。

張逸敏指出，外資前5月雖減碼台股達3460億元，但資金匯入不減反增、前5月增加達3600億元，代表內資持續回流。同時，前4月台灣活存年增率高達2成，對股市影響相對正向。通常若有大型資金進場布局，高價股伴隨大盤上漲動能，表現亦將相對強勁。

中信關鍵半導體ETF(00891)經理人張圭慧表示，近期台股表現雖因國際局勢影響而相對壓抑，但歐美近期染疫人數雖明顯上揚，就業、核心消費等數據仍相當強勁，短期看來復甦格局不變，且5G手機、電動車等需求強勁，半導體產業長期基本面仍在。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，胡志明市防疫升級影響市場情緒，加重獲利了結賣壓出籠，導致越股出現較大幅度修正。觀察最早爆發疫情的越南北部，疫情耗時約2個月才逐漸受控，預期胡志明市仍須經歷一段陣痛期，後續須持續觀察疫情是否逐漸趨穩。

張晨瑋強調，據星展銀近期報告，受惠旺盛的勞動生產力及穩定成長的外資直接投資，越南去年經濟規模已超越新加坡及馬來西亞，成為東協第4大、躋身全球第40大經濟體。雖然越股受疫情影響短期震盪難免，但長期發展潛力備受期待，建議可定期定額長期布局。