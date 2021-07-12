Reaves資產管理公司（Reaves Asset Management）執行長雷姆（Jay Rhame）表示，在美國準備大興土木改造基礎設施之際，公用事業公司可能被低估的受益族群。

該執行長在接受媒體訪問時表示，華府的立法者正全力推動拜登政府的5790億美元基建支出計畫，這個今年以來表現最差的產業可能搭上順風車反彈。

美國總統拜登6月底與參議院一個兩黨團體就總規模達1.2兆美元的基礎建設計畫達成協議，其中一筆5790億美元的新支出案，將大舉投資全美電網、寬頻網路和客貨運鐵路等項目。

Virtus Reaves Utilities ETF基金的共同經理人雷姆表示，兩大利多因素可能帶動公用事業股走高，首先是可能用於電力傳輸、電網韌性和電動車充電基礎設施等方面的支出，這是將驅動產業成長。

第二個利多是政府對清淨能源的重視。拜登此前已經宣布到2035年實現零碳排發電和到2050年實現溫室氣體「淨零排放」（net-zero）等兩大目標。

雷姆表示，這確實是該產業的一大優勢。延長風電和太陽能發電的減稅優惠、為現有的核電生產創設新的稅負抵免措施，以及單獨為電池儲能系統設立專有減稅項目，這些都在討論之列。這些減稅措施可能使成本持續降低，降到建造新的能源基礎設施會比維護化石燃料工廠更便宜，這將成為公用事業產業一個很好的成長機會。

他表示，公用事業股最近真的表現欠佳，這主要是因為利率和升高的通膨預期，但就長期來看，是可以期待一個很不錯的補漲（catch-up）行情。