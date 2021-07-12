疫情肆虐，衝擊國人對政黨的認同，台灣民意基金會今天公布最新民調。（台灣民意基金會提供）

疫情肆虐衝擊國人對政黨的認同，台灣民意基金會今(12)日公布最新民調結果顯示，與過去3個月相較，民進黨認同者銳減15個百分點，創下過去兩年半來的最低紀錄；國民黨認同者不動如山，而民眾黨則異軍突起。這份民調曝光後引發網友熱議，更有網友想起台北市議員王世堅日前在節目中為疫苗請命時，對民進黨的一番呼籲。

台灣民意基金會今天公布「瘟疫肆虐下的台灣人政黨認同」民調，結果顯示，在20歲以上台灣人中，有2成8是綠營認同者，有1成9是藍營認同者，此外還有4成8是中性選民，而綠營支持者比藍營支持者多9.3個百分點。游盈隆表示，目前綠支持者約藍支持者的1.49 倍，這是最新最精確的藍綠基本盤。

這份民調結果在PTT上引起網友熱烈討論，有網友想起王世堅日前在政論節目《新聞面對面》中所言，「王世堅：一直切一直切，切到剩下1450」、「世堅不是勸你小心最後只剩1450嗎」、「王世堅變成先知了」、「堅哥是對的，把不堅定的都切掉，只剩1450」。

有些網友則認為，「有差嗎，這幾年撈的夠民進黨吃一輩子了」、「民進黨不倒台灣防疫不會好，超前佈署的笑話」、「這只是民進黨表現差，綠粉深以為恥不願表態」、「民進黨錯一萬次，只要做對一次，綠粉就會回流」、「民進黨鐵粉覺得自己最民主，看了快笑死」、「側翼害了民進黨」。

還有些網友則討論起其他政黨，「國民黨執政縣市都有做好，不可能不變」、「不然你要投國民黨？我就投還投第三勢力」、「國民黨執政縣市表現亮眼，民調不動表示之前被民進黨洗腦的年輕人還在腦羞」、「國民黨真夠爛的，執政黨搞這樣還不振作」、「我可以投民眾黨或時代力量」。