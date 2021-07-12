阮義忠台灣故事館因疫情封館，阮義忠籌辦「陳達《台灣民謠的傳奇人物》＆阮義忠《恆春思想起》」透過線上展出，宜蘭市公所製作360度環景網站，讓民眾透過網路走進阮義忠台灣故事館，一窺阮義忠紀錄的恆春人物地景，遙想民謠歌手陳達的思想起。

宜蘭市公所表示，1981年過世的民謠歌手陳達是台灣文化史上的重要人物，陳達歌詞白話、易懂帶有詩韻，搭配月琴清唱，深受歡迎，最著名的歌曲就是《思想起》，他所唱的內容有長篇也有短篇即興之作。

攝影家阮義忠回憶說，1976年他在恆春街頭偶遇陳達，那時陳達剛從台北回到屏東，身體狀況不是很好，可是一拿起月琴，蒼涼的歌聲是聲聲震撼。阮義忠認為，陳達的歌不只是說唱藝術，而是表現出台灣人跟土地相依相守的深刻情懷。

江聰淵表示，雖然因為疫情關係沒有舉辦開展典禮，但阮義忠的作品呈現台灣早期的記憶，阮義忠台灣故事館承擔找回過去歷史的責任，為了策展阮義忠準備相當長的時間，因此透過360度環景，盼能引起鄉親的共鳴。

市公所表示，阮義忠台灣故事館目前仍封館中，將視疫情狀況來決定是否開放，如附回郵信封寄至阮義忠台灣故事館（宜蘭市中山路二段430巷33號），會寄送展覽手冊，線上展覽網址https：／／walkinto.in／tour／bJ17Q1qLQwZJg17X1cImv，展期將到今年9月26日。