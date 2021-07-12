因為美國前總統川普簽署的總統令，大陸許多申請赴美留學的學生被拒簽，大陸外交部發言人趙立堅7日表示嚴正關切。

受到美國前總統川普發布的總統令影響，部份大陸留學生無法獲得美國簽證前往美國留學，上千名主要來自大陸8所大學的留學生已經準備好集體控告美國政府。

香港《南華早報》10日報導，2020年5月美國前總統川普公布「第10043號總統令」，禁止和大陸軍民融合戰略發展戰略機構有關聯的研究生及研究人員進入美國，防堵他們進行間諜活動及非法蒐集智慧財產。

受這道總統令限制，許多大陸學生在申請美簽時遭到拒簽，如今大陸8所大學的學生已經聯合起來，準備集體控告美國政府。

《南華早報》指出，這8所大學包括「國防七子」－上海交通大學、哈爾濱工業大學、北京理工大學、北京航空航太大學、南京航空航太大學、電子科技大學、西北工業大學，以及北京郵電大學。

新冠肺炎疫情導致美駐中國大使館、領事館的簽證業務暫緩1年，不過當這項業務重新上路後，這8所大學的學生發現他們幾乎都被拒簽。

2020年剛從哈爾濱工業大學取得學士學位的李同學表示，他因為這道總統令，推遲了前往加州大學戴維斯分校（UC Davis）攻讀博士學位的計畫。他說學生們準備和律師提出控告，主張總統令不合理，也無法保障國家安全。

報導指出，6月1日微信上出現一張問卷，詢問是否加入控告美國政府的行列，很快就有超過1000人回應，也很快就募集到了超過30萬美元（約新台幣840萬元）的訴訟基金。不過這筆基金仍遠遠不足，學生預估訴訟將持續很久，訴訟費用可能高達50萬美元至100萬美元之間（約新台幣1400萬元至2800萬元）。

李同學說他們現在已經把募款對象轉向8所大學的海外校友。

大陸《環球時報》11日報導，目前參與集體控告的學生人數多達1100人，當中8成來自上述8所學校，另外也有部分攻讀文科、商科的學生受到影響。

這群學生先前就試過別種方法試圖撤銷這道總統令，包括5月時550名學生連署致函哥倫比亞大學、紐約大學等各美國大學，請求他們的支持，在給普渡大學（Purdue University）的信函中，學生請求大學加入他們對抗「第10043號總統令」的訴訟程序、為學生向盟友及主管機關發聲、盡可能降低總統令對學生的影響，學生也呼籲美國大學提供網路課程，在這道總統令獲得修正或撤銷以前，讓學生能夠延後入學。

一名透過遠距教學修習普渡大學航太課程的楊姓博士候選人表示，超過一半的大學都有回應他們的請求，多數的回應也都是正面的，像是康乃爾大學（Cornell University）就致函美國國務卿布林肯表達關切，不過他也說，目前沒有任何一所大學願意以原告的身份加入他們的訴訟行列。

李同學說，律師告訴他們訴訟可能會持續6個月至數年。

報導引述美國移民法律師王昶指出，學生們打贏官司的難度較大，因為根據美國政府先前揭露的數字，「第10043號總統令」每年只影響約3000至5000名大陸學生，可能不會是拜登政府的優先事項，甚至根本不會受到關注。

美國駐北京大使館發言人回應表示，受「第10043號總統令」影響的學生人數佔全中國所有申請學生簽證、交流訪客簽證的不到2%。