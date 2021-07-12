5月中旬開始，持續的本土疫情及警戒影響了台灣人民的日常生活，對於資源較缺乏的社會弱勢族群衝擊更為明顯，聯邦快遞透過與社團法人生命勵樂活輔健會合作，協助遞送關鍵防疫及民生物資至全台灣身心障礙者與長者。

為了幫助弱勢族群度過難關，聯邦快遞透過提供其物流服務，以實際行動協助社團法人生命勵樂活輔健會，遞送超過230箱物資給全台身心障礙者，遞送地點遍及台北、新北、桃園、宜蘭、新竹、基隆、苗栗、台中、彰化、嘉義、台南和高雄地區。防疫物資箱內含醫療口罩、酒精噴霧、衛生紙及糧食。

長久以來，聯邦快遞在危機期間與非營利組織和政府單位合作，對支援全球救援工作已有相當程度的經驗，自2020年一月，該公司已遞送超過1萬3000批COVID-19相關援助物資，並捐贈400萬美元現金和其遞送服務，協助非營利救援社區，聯邦快遞在全球疫苗供應鏈上具有不可或缺的重要性，已遞送疫苗及相關物資到全球超過40個國家，透過運用創新技術，聯邦快遞可以確保對於溫度敏感的貨件能夠在運送途中安全地移動。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示，因應本土疫情，很榮幸能貢獻一己之力提供救助給需要幫助的人，現在是必須攜手面對的艱難時刻，因此聯邦快遞動員了運輸網絡和團隊成員協助台灣在地社區，這都是我們共同生活與工作的地方，「透過參與這項意義重大的計畫，聯邦快遞的團隊成員運送了關懷與希望，並為社會帶來正向影響。」

社團法人生命勵樂活輔健會理事長陳奇峯醫師表示，許多身心障礙者家庭收入生計在疫情下被迫中斷，生命勵推動了「防疫及民生物資」急難救助計劃，但如何將募集來的愛心物資配送到弱勢家庭是一大難題，感謝聯邦快遞第一時間伸出援手，公益贊助遞送超過230箱物資至全台，不僅助台防疫，更是為身心障礙者家庭心中注入一股暖流。