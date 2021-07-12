台北市疫調分析。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

中央12日公布北市新增9例本土確診個案，台北市長柯文哲表示，現在北市有3大感染問題，其中市場、醫院都好解決，最頭痛的是家戶感染，不一定有親戚關係，包括聚在家裡打麻將、同志團體或合住公寓，一旦有確診案例，就盡量擴大疫調範圍篩檢。

柯文哲今午主持防疫記者會，他指出，今天是北市過去2個月來新增確診個案，首度降到10例以下，萬華新增案例還是比較多，特別是經過北農、環南專案，從一開始最熱區一路下來，雖然數量有減少，但相對來講，這地方特別複雜，上周還有36人確診，信義區則有家戶感染比較特別。

他表示，目前策略是每周監看數字，凡是沒減少的就是有問題會特別關注，要確保數字繼續下降，北市今年第25周新增165人確診、第26周160人確診，因為在大規模PCR，抓了非常多沒症狀的黑數出來，潛藏的被清掉很多後上周又下降，雖然抓出不少潛藏感染源，但社區裡還是有。

柯文哲說，隨確診數量減少，居家隔離人數過去2周仍維持1000人上下，當確診案在減少，每抓1個陽性就愈來愈困難，要匡列的範圍更大，當確診案例減少，但匡列範圍、人數愈來愈多，所以居家隔離人數就維持在1000人左右。

他進一步說明，北市有7家醫院提供免費PCR篩檢、機動隊到熱區篩檢，7家醫院10日篩檢1065人、機動隊做689人，共抓到2個陽性，昨天7家醫院篩檢1000人抓到3人確診，要幾百人以上才抓到1個，不太容易，分析1至10日確診人數204人，感染源不明有36人，真的在社區感染的不多，不明感染源感染的比例僅17.6％，大部分是被感染後回到家傳染一堆。

柯文哲分析，北市有3大感染問題，包括市場、醫院和家戶感染，北農、環南經過大規模打疫苗、篩檢就慢慢控制下來，醫院是少數幾家，看出缺陷就改進，最頭痛的是家戶感染，不一定有親戚關係，像是聚在家裡打麻將、同志團體或大家合住公寓，現在能做到的是當有確診案例，就盡量擴大疫調範圍來篩檢。