署名「泰豐輪胎110年第一次股東臨時會共同召集人」12日在《中國時報》等刊登頭版廣告，質問泰豐輪胎「補千萬資金缺口，急售百億土地有隱情？」，3位公司獨董對於如此重議題，為何在董事會沒有任何發言？

廣告內容提出4項質疑，首先是「您們覺得填補2000多萬的資金缺口需要賣百億元的土地來支應嗎？」，答案是：任何稍有常識的人都會覺得要賣百億元的土地去軋兩千多萬的頭寸在開泰豐48000位股東的玩笑嗎？您們是用沈默來善盡獨董的職責嗎？

第2問「您們知道馬董事所說泰豐子公司持有的泰豐股票市值約多少嗎？」，答案是：泰豐百分百持有的子公司飛得力、泰誠分別持有泰豐780萬股、590萬股上周五收盤價28.35元算值總計約3億8800萬元，處分泰豐子公司持有泰豐股票的一成支應2000多萬資金缺口綽綽有餘!賣百億元的土地是用大砲打小鳥嗎？

其次，財務長所言「目前的市場是否有人願意接受」？您們認為這個答覆可以接受嗎？答案是，泰豐股票今年上半年的日平均成交量約580萬股財務長是在狀況外嗎？還是唬爛您們？

最後「您們知道泰豐公司之授信額度還有多少沒有用完嗎？」答案是，根據泰豐公司公布的去年財報尚有27億多元之授信額度可供使用，為何要放著現成的授信額度不去跟銀行借2000萬反而出售百億元土地？這不是殺雞取卵嗎？還是這20幾億元的額度在這半年當中已經用馨？那這些錢又流向何處呢？

股東會臨時會共同召集人指出，泰豐輪胎今年6月15日召開董事會決議處分中壢廠百億元土地，理由是公司有2000多萬元資金缺口：董事馬佩君建議處分子公司股票就可以，董事趙國師質疑急於出脫資產是否有隱情，都表示反對，但董事長馬述健主導的董事會仍決議通過售地案。

泰豐輪胎最大股東南港輪胎副董事長趙國師認為疫情嚴峻、商業活動低迷此時標售中壢廠土地時機不對土地重劃作業未完備更不可能賣出好價錢；董事會強行表決通過損害公司和股東權益他會代表南港提出告訴金管會和相關的主管機關也應該主動調查、制止糾正!