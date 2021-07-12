高振鵬在《戲人生》演出自己「高老爹」。（大愛電視台提供）

演藝圈「永遠的綠葉」、資深演員高振鵬，7月5日在慈濟醫院於睡夢中安詳辭世，享耆壽91歲。參與演藝工作近70載的高振鵬曾獲第37屆電視金鐘獎單元劇最佳男配角獎，2018年在大愛電視推薦下，獲頒金鐘獎特別貢獻獎，一輩子都演綠葉配角、幾乎沒有擔任過男主角的他，當時致詞名言就是「好戲是不能沒有綠葉來襯托的，吃哪一行飯，忠哪一行的事」，並將此生光榮歸功於他的太太。

但其實2018年大愛台《戲人生》就是敘述高振鵬曲折人生的縮影傳記，當時由屈中恆演繹青年顛沛流離、中年返鄉探親的高振鵬，高振鵬本人則飾演老年的自己，也是他生平唯一一部擔綱男主角的作品。屈中恆曾在《戲人生》與本尊近距離互動接觸，他今接到記者電話時難過表示，私下的高老爹一如他的螢幕形象，就是一位很敬業、敦厚、待人有禮的慈祥長輩，戲裡戲外對人都一樣好，很榮幸當時能與他一起好好地拍攝了這齣戲，並在2018年擔任頒獎人頒發特別貢獻獎給他，希望他一路好走，「疫情解封後最想做的事之一，就是一定要去給高叔上個香」。