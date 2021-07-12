華梵大學免費午晚餐措施獲學生熱烈響應，用餐時間一到，餐廳門口即出現排隊人潮。（華梵大學提供）

華梵大學學生遵守防疫規定，以實聯制掃描進入餐廳外帶便當。（華梵大學提供）

華梵大學蔬食餐廳好吃料理：壽司餐。（華梵大學提供）

華梵大學蔬食餐廳好吃料理：紅燒栗子麵。（華梵大學提供）

新冠疫情海嘯重創國內經濟，就業市場遭受嚴重衝擊，華梵大學不忍增加家長、學生的財務負擔，不僅持續推動全額獎學金政策，更破天荒宣布校內蔬食餐廳即日起開放全校學生不限名額免費享用午晚餐一個學期，至111年1月中旬為止，之後並視情況決定是否繼續延長，預估可為每位同學省下最多近2萬元餐費。

根據主計處公布的最新統計，國內失業率創7年半新高，就業人數雪崩大減，在疫情三級警戒下，後續情況將更形惡化，不少家庭陷入零收入的經濟困境，9月開學後能否負擔得起子女的學雜費和生活費已成問題。

為了減輕家長的經濟壓力，華梵大學去年即超前部署實施「就學零負擔」政策，大一新生不必奔波校外打工，只需每週校園維運服務5小時，就有一學期5萬4千元「覺之教育品德全額獎學金」可領，等於抵免全部學雜費；大二到大四還可參加「百工學堂」與「藝術村」工作坊，打造自己成為職場最夯的「自造達人」，最高也可領到與學雜費同額的「創新共學獎學金」。

而今年5月三級警戒之後，許多家庭的經濟即陸續出現問題，為了讓大家平安度過這次疫情的衝擊，華梵大學董事長悟觀法師6月起即自掏腰包捐款，提供在校師生暑假期間免費享用蔬食午晚餐，造成用餐時間餐廳外大排長龍；如今失業風暴持續擴大，為了避免同學因付不起飯錢而斷炊，或僅以餅乾、泡麵果腹影響健康，悟觀董事長更是二話不說，立即宣布加碼捐助經費，將蔬食免費措施延長至開學後，全校各年級學生110學年度第一學期至校內蔬食餐廳用餐(含外帶)一律免費，而且沒有人數限制。

華梵大學表示，學校自營蔬食餐廳「Highland 525」是有口皆碑的好吃，而且菜色豐富，餐點常推陳出新，目前先辦理一個學期免費午晚餐至111年1月中旬，學期結束前再視疫情發展與經濟情況決定是否繼續推動，預估每位學生最多可省下近2萬元支出，還能享用健康、營養又可口的蔬食料理，一舉數得。至於不吃素的同學，學校仍持續供應付費的葷食餐飲，尊重學生的選擇。

華梵大學校長李天任表示，就讀華梵的學生不僅有全額獎學金可領，現在連第一學期的午晚餐也可以免錢，等於學雜費和主要餐費都省了；加上校內還提供充足的工讀機會，以及還願獎學金等各類獎學金可供申請，足以支應住宿費與生活費，同學在無經濟負擔下完成四年學業不是問題。

對於董事長悟觀法師視如己出的照顧以及學校處處為學生設想的用心，華梵的同學們都倍感溫馨，紛紛在社群軟體留言，感謝悟觀董事長慷慨無私的付出，溫暖了所有學生的心和胃。